Александр Скичко спел кавер на песню Олега Винника "Нино" (Видео)

Новости культуры: В эфире супер-шоу "Дивовижні люди" ведущий проекта Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника.

Одним из участников второго эфира шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-реверс" Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон - он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника "Нино".

"Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: "Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?" Так что - да, я загадала нашему герою хит "Нино", - отметила Маша Ефросинина.

Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

"Это самый счастливый момент в моей жизни", - прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.