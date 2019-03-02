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Тот еще шутник: Владимир Остапчук опубликовал пародию на песню NK (Видео)

Тот еще шутник: Владимир Остапчук опубликовал пародию на песню NK (Видео)
14:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук отметил первый день весны пародией на нашумевшею песню NK "Попа как у Ким".

Шуточное промо он опубликовал в Instagram-аккаунте, а полную версию клипа - на YouTube.

"Про кого она поет: JJ, RIRI, Kim Kim. Кто эти люди? Где наши звезды? Где Федишин? Где Ivan Navi? Артем Пивоваров!!!" Не знаю, я бы по-другому сделал", - говорит в начале ролика ведущий.

В ходе пародии Остапчук, кроме вышеупомянутых, вспомнил таких украинских звезд, как Николай Тищенко, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, Макс Нелипа, Олег Винник, Екатерина Кухар, Виктор Бронюк (ТIК), Оля Полякова, MELIVIN, MONATIK, Тина Кароль, Виталий Козловский, Иракли Макаццари, София Ротару, Иван Дорн, Александр Педан.

Владимир Остапчук с женой удивили поклонников

В клипе также снялись учасники группы ZBS-band, Владислав Онищенко и Богдан Буйлук.

Под видео телеведущий написал: "Во время съемок ни одна самоирония селебрити не пострадала. Это всего лишь юмор. Кого не вспомнил, простите, исправлюсь в следующий раз".

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Все по теме:

Клип, Пародия, НК, Владимир Остапчук, Попа как у Ким, УКРШОУБИЗ.
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