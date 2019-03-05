"Евровидение-2019": билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы

Новости культуры: Позавчера, 3 марта, стало известно, что продажа билетов на "Евровидение-2018" в Тель-Авиве была прекращена до выяснения всех обстоятельств.

Теперь появилась информация, что будут аннулированы те билеты на песенный конкурс, которые были проданы не по правилам.

Kan, корпорация общественного вещания Израиля, обнаружила попытки вмешаться в процесс продажи билетов на конкурс.

Сейчас проходит первый этап внутреннего расследования относительно билетной кассы Leaan, которая распределила лучшие билеты журналистам, а также деятелям культуры и спорта. Причем официальная компания по продажам сделала это еще до начала продаж.

Компания заявила: "Продажа билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие мероприятия "Евровидения 2019", должна быть остановлена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan".

На даный момент покупку билетов на "Евровидение-2019" еще не разблокировали.