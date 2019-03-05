Скачать
Вторник, 05.03.2019
Сдерживание России: США могут направить в Украину летальное оружие
Сдерживание России: США могут направить в Украину летальное оружие
США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого
США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого
Реал - Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Реал - Аякс: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

"Евровидение-2019": билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы

"Евровидение-2019": билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы
19:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Позавчера, 3 марта, стало известно, что продажа билетов на "Евровидение-2018" в Тель-Авиве была прекращена до выяснения всех обстоятельств.

Теперь появилась информация, что будут аннулированы те билеты на песенный конкурс, которые были проданы не по правилам.

Kan, корпорация общественного вещания Израиля, обнаружила попытки вмешаться в процесс продажи билетов на конкурс.

Сейчас проходит первый этап внутреннего расследования относительно билетной кассы Leaan, которая распределила лучшие билеты журналистам, а также деятелям культуры и спорта. Причем официальная компания по продажам сделала это еще до начала продаж.

Из-за обнаруженных нарушений, продажа билетов на Евровидение приостановлена

Компания заявила: "Продажа билетов, реализованных по телефону или в офисе, на финал конкурса или другие мероприятия "Евровидения 2019", должна быть остановлена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan".

На даный момент покупку билетов на "Евровидение-2019" еще не разблокировали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Евровидение, КАН, Евровидение 2019, Корпорация общественного вещания Израиля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
03 Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам
04 Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки
05 Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко назвал мотивы убийства фигуранта &quot;дела бриллиантовых прокуроров&quot;
Геращенко назвал мотивы убийства Киселева
В обновленном списке Forbes Ахметов заработал $0,5 млрд
В обновленном списке Forbes Ахметов заработал $0,5 млрд
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
&quot;Евровидение-2019&quot;: билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы
"Евровидение-2019": билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь