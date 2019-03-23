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Менеджер TAYANNA обвинил музыкальную премию YUNA-2019 в мошенничестве

Менеджер TAYANNA обвинил музыкальную премию YUNA-2019 в мошенничестве
16:19 Сб, 23 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Об этом менеджер TAYANNA написал на своей странице в Facebook.

А все потому, что Александр Кажиян нашел себя в списке жюри музыкальной премии на официальном сайте, а на самом деле он не голосовал.

"Не стоит серьезно относиться к результатам голосования жюри YUNA, хотя бы потому, что сама YUNA относится к жюри не очень серьезно. Увидел в материале karabas.live ссылку на сайт YUNA с заголовком "СПИСОК ЖЮРИ VIII ЕЖЕГОДНОЙ Музыкальной премии YUNA". Был несколько удивлен, обнаружив в списке себя любимого, потому что я не голосовал. если у YUNA есть доказательства обратного, прошу их предоставить", - заявил Кажиян.

Также мужчина добавил, что в перечне жюри заметил двоих полных тезок - Заяц Наталья (менеджер Надежды Мейхер) и Заяц Наталья (продюсер Натальи Мейхер).

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"Я вообще никак не против корпоративных вечеринок с вручением шоколадных Оскаров, кто платит, тот и заказывает музыку, но если вы называете себя "Музыкальная премия YUNA - это ежегодная национальная премия, которая отмечает лучших деятелей музыкального искусства", имейте совесть на*бывать "красивее", - добавил менеджер TAYANNA.

Добавим, что сейчас на сайте yuna.ua в списке нет имени Кажияна и "второй" Натальи Заяц.

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TAYANNA, YUNA 2019, Александр Кажиян, Список жюри.
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