Менеджер TAYANNA обвинил музыкальную премию YUNA-2019 в мошенничестве

Новости культуры: Об этом менеджер TAYANNA написал на своей странице в Facebook.

А все потому, что Александр Кажиян нашел себя в списке жюри музыкальной премии на официальном сайте, а на самом деле он не голосовал.

"Не стоит серьезно относиться к результатам голосования жюри YUNA, хотя бы потому, что сама YUNA относится к жюри не очень серьезно. Увидел в материале karabas.live ссылку на сайт YUNA с заголовком "СПИСОК ЖЮРИ VIII ЕЖЕГОДНОЙ Музыкальной премии YUNA". Был несколько удивлен, обнаружив в списке себя любимого, потому что я не голосовал. если у YUNA есть доказательства обратного, прошу их предоставить", - заявил Кажиян.

Также мужчина добавил, что в перечне жюри заметил двоих полных тезок - Заяц Наталья (менеджер Надежды Мейхер) и Заяц Наталья (продюсер Натальи Мейхер).

"Я вообще никак не против корпоративных вечеринок с вручением шоколадных Оскаров, кто платит, тот и заказывает музыку, но если вы называете себя "Музыкальная премия YUNA - это ежегодная национальная премия, которая отмечает лучших деятелей музыкального искусства", имейте совесть на*бывать "красивее", - добавил менеджер TAYANNA.

Добавим, что сейчас на сайте yuna.ua в списке нет имени Кажияна и "второй" Натальи Заяц.