Warner Music - первый в мире лейбл, заключивший контракт с искусственным интеллектом

Новости культуры: Warner Music заключил первый в истории музыкальный контракт с искусственным интеллектом.

Стало известно, что Warner Music заключил музыкальный контракт с Endel. С помощью этого приложения будет записано 15 альбомов.

Endel - это популярная нейросеть для мотивации, расслабления, концентрации и улучшения сна. Он помогает анализировать местоположение пользователя, его пульс, время суток, погоду для создания индивидуального трека.

С помощью этого сервиса уже успели записать пять пластинок: "Тихая ночь", "Дождливая ночь", "Облачный день", "Облачная ночь" и "Туманное утро". В следующих альбомах упор будет сделан на режимы "концентрация" и "в дороге".

Amazon Alexa Fund и Jillionaire Major Lazer выступили инвесторами этих альбомов.

Создатель Endel, Олег Ставицкий заявил: "Мы создаем персонализированные аудиозаписи, но уверены, что слушателям понравятся и заранее записанные альбомы. Так мы сможем продемонстрировать силу музыки и технологий".