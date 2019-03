Элтону Джону - 72: ТОП-5 лучших песен британского музыканта

Новости культуры: Бурная молодость музыканта подарила его поклонникам одни из лучших его хитов.

Сегодня исполняется 72 лет сэру Элтону Джону, британскому музыканту, композитору, обладателю пяти Гремми и кавалеру ордена Британской Империи.

Элтон Джон - уникальная личность. Он - незаурядный музыкант, чьи композиции уже более тридцати лет находятся в топе лучших мировых чартов. Он - создатель неповторимого стиля, образа и манеры исполнения. Он - открыто демонстрирующий свои особенности гей. И он - огромной доброты человек, который ради помощи другим способен на бесплатные концерты для миллионов зрителей.

В 19 лет Элтон Джон получил свои первые минуты славы, гастролируя в составе группы по Англии и США. Дальше его карьера начала стремительно развиваться. Элтон начал сотрудничать с поэтом Берни Топином, который написал слова к первой сольной композиции Джона "Scarecrow". В этом же 1967 году музыкант взял себе псевдоним Элтон Джон.

Сегодня, в день, когда сэру Элтону Джону исполняется 72 года, очень сложно выбрать 5 лучших песен, 5 самых любимых, сыгравших роль в жизни каждого.

BENNIE AND THE JETS

Из альбома "Goodbye Yellow Brick Road" (1973)

Невероятно цепляющее бугги на пианино, футуристическая глиттер-роковая команда и постоянное место в ряду самых любимых песен Элтона Джона. Хотя сам музыкант не верил в то, что "Bennie and the Jets" станет хитом, и отчаянно боролся против выхода его на сингле.

SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORDS

Из альбома "Blue Moves" (1976)

Эта песня, скорее всего, является квинтэссенцией дискографии Элтона Джона на тему сложных человеческих отношений. Мелодия песни "Sorry Seems to Be the Hardest Word" наполнена безысходностью, но, тем не менее, на преследует вас и текст врезается прямо в сердце.

CAN YOU FEEL THE LOVЕ TONIGHT

OST "The Lion King" (1994)

Мечтательная баллада о любви "Can You Feel the Love Tonight" была лучшей из прекрасной серии песен, которые Элтон Джон написал вместе с Тимом Райсом в 1994 году для диснеевского мультфильма "Король лев".

GOODBYE YELLOW BRICK ROAD

Из альбома "Goodbye Yellow Brick Road" (1973)

Невероятное звучание оркестровой аранжировки и легкий вокал придают этой песне дополнительный ореол задумчивой тоски.

SOMEONE SAVED MY LIFE TONIGHT

Из альбома "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" (1975)

Одна из самых печальных песен Элтона Джона "Someone Saved My Life Tonight". Тогда еще начинающий музыкант поет о своем желании покончить жизнь самоубийством из-за помолвки, которая состоялась в 1969 году. Протагонист песни — "сахарный медведь" — который и спасает жизнь Джона в песне, это блюзовый исполнитель Лонг Джон Болдри, близкий друг Элтона Джона, которому он поведал о надвигающемся браке. Одна из самых длинных песен в дискографии Элтона Джона, длинной 6 минут 45 секунд, заняла 22 место в британском чарте.