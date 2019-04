Music box: самые романтичные песни всех времен

Новости культуры: Эти композиции станут украшением Вашего вечера.

Зажгите свечи и включите эти песни во время романтического свидания. Ваша вторая вторая половинка непременно это оценит.

Aerosmith - I Don't Want To Miss A Thing

Christina Perri - A Thousand Years

Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You

Ed Sheeran - Photograph

James Blunt - You're Beautiful

Whitney Houston – I Will Always Love You

Bruno Mars - Versace On The Floor

Daughter - Youth

Lana Del Rey - Love

Savage Garden - To The Moon And Back

John Legend - All of Me

Michael Jackson - You Are Not Alone

Sam Smith - Stay With Me

James Arthur - Say You Won't Let Go

Celene Dion - All By Myself

Приятного прослушивания!