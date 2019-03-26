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"Евровидение 2019": конкурс под угрозой срыва

"Евровидение 2019": конкурс под угрозой срыва
17:50 Вт, 26 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Из-за обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной вокальный конкурс Евровидение-2019 оказался под угрозой срыва.

Организаторы решили прокомментировать ситуацию, которая распространилась во всех западных СМИ.

Как известно, в мае 2019 года израильский Тель-Авив должен стать меккой для европейских музыкантов и их поклонников, ведь в столице отгремит популярное шоу Евровидение-2019. Однако светское событие могут перенести в другой город, опасаются в израильских СМИ.

Причиной этому стало обострение конфликта с Палестиной. На днях глава Белого дома Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Такое решение президента США разрушило и без того хрупкое перемирие. Поэтому между Израилем и Палестиной вспыхнул очередной военный конфликт с применением ракет. Одна из них упала в 17 километрах от места проведения Евровидения-2019.

Вследствие обострения ситуации в СМИ заговорили о возможном переносе конкурса в другой город или же страну, ведь организаторы не смогут обеспечить должную безопасность всем участникам шоу и зрителям. Такие предположения прокомментировали в Европейском вещательном союзе, сообщает The Jerusalem post.

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"Охрана и безопасность всегда имеют первоочередное значение для нас. Мы продолжаем работать над обеспечением благополучия всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в шоу. Будем внимательно следить за ситуацией в Израиле, которая сложилась. Только война или крупномасштабная военная операция станет помехой проведению конкурса", – объяснили они.

Сейчас в Израиле продолжается подготовка к проведению Евровидения-2019. В сети уже появились первые фото главной сцены конкурса.

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Израиль, Тель-Авив, Евровидение, Военный конфликт, Евровидение 2019.
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