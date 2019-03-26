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"Евровидение 2019": участники нацотбора YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню (Видео)

"Евровидение 2019": участники нацотбора YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню (Видео)
22:27 Вт, 26 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Музыканты группы YUKO и артист KHAYAT решили объединить силы для создания оригинальной песни.

Идея о совместном треке зародилась у певцов после участия в Национальном отборе Евровидения-2019.

Чуть больше месяца назад в Украине состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2019. Талантливые вокалисты соревновались за возможность представлять страну на песенном шоу. И участие в конкурсе стало не только прекрасной возможностью для артистов показать свое творчество, но и объединило их в стильный тандем.

"Евровидение 2019": конкурс под угрозой срыва

Речь идет об участнике "Голоса страны-9" Андрея Хаята, который выступает под творческим псевдонимом KHAYAT. Перспективный артист записал совместную песню со своими коллегами из группы YUKO. В зажигательном треке Vesnianka певцы объединили фольклорные мотивы и электронную музыку.

За довольно короткое время артисты сумели снять эффектный клип, который уже покоряет сеть. Съемки ролика состоялись на столичном Кураж Базаре. Кроме творческого тандема, в ролике Vesnianka появились и другие украинские знаменитости, в частности, The Maneken, Alina Pash, Анатолий Анатолич, LAUD, Роман Бахарев (BAHROMA), INGRET.

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Все по теме:

Премьера, Клип, Песня, Трек, Yuko, Евровидение 2019, KHAYAT.
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