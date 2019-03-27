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"Евровидение 2019": Олег Скрипка удивил заявлением

"Евровидение 2019": Олег Скрипка удивил заявлением
18:04 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В интервью с ведущим Славой Деминым он поразил своими мыслями относительно вокального конкурса Евровидение.

Новым звездным гостем популярного шоу "Слава+" стал украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. 

Как признался Олег Скрипка, он бы очень хотел стать культурным диктатором, ведь разбирается в музыке и четко знает, какие песни хотели бы слышать другие люди. По его словам, такое уже действует в других европейских странах, в частности, в Австрии, где формой отдыха является посещение бала.

Олег Скрипка решил пофантазировать и откровенно заявил, что если бы у него была власть, он обязательно запретил бы песенный конкурс Евровидение в Украине. Потому что это шоу, по мнению артиста, портит здоровье людей.

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Первый закон – запретить слово Евровидение в Украине. Это я шучу. Всю жлоб-культуру просто запретить. Как например, ГМО. Оно же запрещено, потому что портит здоровье. И все, что портит здоровье нации, надо просто запретить,– заявил Олег Скрипка.

На вопрос ведущего, или победительница Нацотбора Евровидение-2019 MARUV вредит здоровью других, Олег Скрипка откровенно не ответил. Однако он признался: чтобы понять, какая музыка на самом деле портит нацию, надо нанять экспертов, которые будут делать исследования, и представить соответствующие выводы.

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Олег Скрипка, Музыка, Знаменитости, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2019.
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