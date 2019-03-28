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"Евровидение 2019": Украина будет серьезно наказана

"Евровидение 2019": Украина будет серьезно наказана
12:10 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Продолжают всплывать дополнительные факты о том, чем для НОТУ и Украины обернется такой резкий отказ от участия в конкурсе.

После скандального провала с Национальным отбором на Евровидение 2019, НОТУ должна будет ответить.

23 февраля в эфире украинских телеканалов СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора на Евровидение 2019. По суммарному результату оценки от жюри и от зрителей победительницей стала певица MARUV. Именно она должна была представлять Украину на международном конкурсе в Израиле. Но после окончания шоу началась бюрократическая возня. В ходе переговоров с артисткой организатор конкурса НОТУ (Национальная общественная теле- радиокомпания — прим. ред.) не смогла прити к соглашению с MARUV из-за того, что та имеет запланированные концерты в РФ.

Другие финалисты конкурса единогласно отказались от представления страны на международной арене, так что 27 февраля было принято решение, что в 2019 году Украина не будет принимать участие в Евровидении.

"Евровидение 2019": конкурс под угрозой срыва

Решение об отказе от участия единолично приняла НОТУ, но Европейский вещательный союз, который занимается Евровидением, также мог бы повлиять на то, что происходит в стране-участнике. 

"ЕВС (Европейский вещательный союз — прим. ред.) и Кан (Израильская корпорация общественного вещания — прим.) сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс Евровидение этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины, будет принято после события", — приводит ТАСС слова Гудмана, сказанные в ответ на вопрос о том, применят ли в отношении Украины какие-нибудь санкции.

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Все по теме:

Музыка, Евровидение, Песни, Песенный конкурс, Евровидение 2019, MARUV.
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