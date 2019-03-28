Умер Роджер Чарлери - солист британской группы The Beat

Новости культуры: Новость о кончине артиста была опубликована в Facebook-аккаунте группы The Beat.

Британский музыкант Роджер Чарлери, известный как Ранкин Роджер, умер во вторник, 26 марта. На момент смерти ему 56 лет.

Новость о смерит солиста и основателя The Beat была опубликована на официальной странице коллектива на Facebook.

"Он воевал, воевал и воевал. Роджер был борцом", - говорится в сообщении.

Вероятно, таким комментарием коллеги Роджера имели в виду его борьбу с болезнями, которые ускорили его смерть. Сообщается, что летом 2018 года певец пережил инсульт. За несколько месяцев перед смертью врачи диагностировали у него рак легких и две опухоли в мозге.

Участники группы также поблагодарили фанатов за поддержку, которая очень важна для них в эти дни.