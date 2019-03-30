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В последний путь проводили вокалиста группы The Prodigy - Кита Флинта

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В последний путь проводили вокалиста группы The Prodigy - Кита Флинта
09:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство около трех недель назад.

Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Норт Энд, в графстве Эссекс. А в пятницу, 29 марта, его поклонники вышли на улицы, чтобы отдать должное и проводить в последний путь вокалиста группы The Prodigy.

Как указано в источнике, на прощальную церемонию прибыла бывшая жена Кита Флинта Маюми Кай. Стоит добавить, что после смерти вокалиста ходили слухи, что он якобы совершил самоубийство из-за развода с ней в начале 2019 года.

Маюми Кай, бывшая жена Кита Флинта

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Также на улицах графства Эссекс собрались сотни его сторонников и поклонников группы The Prodigy.

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Похороны, Самоубийство, The Prodigy, Кит Флинт.
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