В последний путь проводили вокалиста группы The Prodigy - Кита Флинта

Новости культуры: Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство около трех недель назад.

Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Норт Энд, в графстве Эссекс. А в пятницу, 29 марта, его поклонники вышли на улицы, чтобы отдать должное и проводить в последний путь вокалиста группы The Prodigy.

Как указано в источнике, на прощальную церемонию прибыла бывшая жена Кита Флинта Маюми Кай. Стоит добавить, что после смерти вокалиста ходили слухи, что он якобы совершил самоубийство из-за развода с ней в начале 2019 года.

Маюми Кай, бывшая жена Кита Флинта

Также на улицах графства Эссекс собрались сотни его сторонников и поклонников группы The Prodigy.