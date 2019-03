Участники известной рок-группы погибли в ДТП

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в жутком ДТП во время гастролей по США.

В день ДТП артисты ехали из Аризоны на запланированный концерт в Санта-Ану, что в штате Калифорния. Однако по дороге к месту концерта их авто столкнулось с фургоном, который был неправильно припаркован.

We are hearing really sad news about Liverpool band #Hers.

It's been reported that the duo who formed in our city, & their tour manager have been killed in a road accident whilst on tour in California.

Our thoughts are with Stephen, Audun & Trevor's family and friends.