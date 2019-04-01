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В США убили рэпера-номинанта на "Грэмми"

В США убили рэпера-номинанта на "Грэмми"
10:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle, номинированного на Грэмми.

Стрельба произошла 31 марта около магазина одежды музыканта. Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Эти кадры попали на видео очевидцев.

Вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения. 

Причины стрельбы пока неизвестны. Подозреваемый в расстреле находится на свободе.

За несколько часов до этого 33-летний Nipsey Hussle, настоящее имя которого Ерміас Ашгедом, написал в Twitter: "Иметь сильных врагов – это благословение". 

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Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.

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