В США убили рэпера-номинанта на "Грэмми"

Стрельба произошла 31 марта около магазина одежды музыканта. Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Эти кадры попали на видео очевидцев.
Вместе с Nipsey Hussle в перестрелке пострадали еще двое людей: один из них находится в больнице, второй отказался от лечения.
Paramedics trying to help @NipseyHussle #prayfornipsey #aherculturenews #nipseyhussle pic.twitter.com/jHahRM5fw8
— Cozi Jigga (@CoziJigga) 31 марта 2019 г.
Причины стрельбы пока неизвестны. Подозреваемый в расстреле находится на свободе.
За несколько часов до этого 33-летний Nipsey Hussle, настоящее имя которого Ерміас Ашгедом, написал в Twitter: "Иметь сильных врагов – это благословение".
Nipsey Hussle был номинантом премии Грэмми за лучший дебютный альбом. Артист начал карьеру в 2008 году и сотрудничал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg.