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"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров
"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров

"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров

"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: На фестивале выступят 22 коллектива.

Одним из хедлайнеров на фестивале станет немецкая павер-метал группа Powerwolf. Коллектив был создан в 2003 году. Они используют в своем творчестве крестьянские мотивы и мощные органные партии. На фестивале группа презентует лучшие хиты и крайний альбом "The Sacrament of Sin".

Организаторы также объявили, что хедлайнером на украинском фестивале "Файне Місто-2019" станет культовая шведская группа Arch Enemy. Группа будет закрывать этот масштабный фестиваль.

 
 
 
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I'm a zombie I don't know what to do I should be done in the place But I gotta stay ©️ Kadebostany — Castle in the Snow А ми продовжуємо ділитися улюбленими піснями наших учасників. Яку пісню @kadebostany_official ви любите найбільше? 27 липня KADEBOSTANY на головній сцені фестивалю Файне Місто! ⠀ До 1 квітня квитки на всі дні фестивалю по 1090 грн можна придбати на fainemisto.com.ua/tickets! ⠀ #fainemistofest #fainemisto2019 #файнілюди #кайфайнемо | ph: @gcplyon

Допис, поширений Файне Місто (Faine Misto) (@fainemistofest)

В рамках фестиваля также выступят такие зарубежные группы, как: Kadebostany Eluveitie, Avatar, Eskimo Callboy, Rage, Rideau.

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Среди украинских исполнителей на фестивале "Файне Місто-2019" THE HARDKISS, Нервы, FLIT, DETACH, Курган feat. Agregat, Линия Маннергейма, Motanka, Хамерман Знищує Віруси, Velikhan, Pulatova, Sasha Boole, MegamasS, Bojevilla.

"Файне Місто-2019" будет проходить 25-28 августа в Тернополе.

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Музыкальный фестиваль, Тернополь, Фестиваль, Файне Місто, Файне Місто-2019.
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