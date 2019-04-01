"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров

Одним из хедлайнеров на фестивале станет немецкая павер-метал группа Powerwolf. Коллектив был создан в 2003 году. Они используют в своем творчестве крестьянские мотивы и мощные органные партии. На фестивале группа презентует лучшие хиты и крайний альбом "The Sacrament of Sin".
Организаторы также объявили, что хедлайнером на украинском фестивале "Файне Місто-2019" станет культовая шведская группа Arch Enemy. Группа будет закрывать этот масштабный фестиваль.
Переглянути цей допис в Instagram
I'm a zombie I don't know what to do I should be done in the place But I gotta stay ©️ Kadebostany — Castle in the Snow А ми продовжуємо ділитися улюбленими піснями наших учасників. Яку пісню @kadebostany_official ви любите найбільше? 27 липня KADEBOSTANY на головній сцені фестивалю Файне Місто! ⠀ До 1 квітня квитки на всі дні фестивалю по 1090 грн можна придбати на fainemisto.com.ua/tickets! ⠀ #fainemistofest #fainemisto2019 #файнілюди #кайфайнемо | ph: @gcplyon
В рамках фестиваля также выступят такие зарубежные группы, как: Kadebostany Eluveitie, Avatar, Eskimo Callboy, Rage, Rideau.
Среди украинских исполнителей на фестивале "Файне Місто-2019" THE HARDKISS, Нервы, FLIT, DETACH, Курган feat. Agregat, Линия Маннергейма, Motanka, Хамерман Знищує Віруси, Velikhan, Pulatova, Sasha Boole, MegamasS, Bojevilla.
"Файне Місто-2019" будет проходить 25-28 августа в Тернополе.