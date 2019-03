Atlas Weekend 2019: стало известно имя третьего хедлайнера

Новости культуры: Лиам Галлахер станет последним хедлайнером на фестивале.

Организаторы фестиваля опубликовали информацию о том, кто станет третьим хедлайнером Atlas Weekend 2019.

На своем Instagram-аккаунте они сообщили, что на одной из сцен фестиваля выступит Лиам Галлахер.

Большую известность певец получил, будучи участником группы Oasis. Также с 2009 по 2019 года он был фронтменом группы Beady Eye. После длительного молчания артист ворвался в британские чарты с синглом "Wall of Glass" и дебютным сольным альбомом "As You Were".

Лиам заявил: "Я готов. Я более чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает".