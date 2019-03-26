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Atlas Weekend 2019: стало известно имя третьего хедлайнера

Atlas Weekend 2019: стало известно имя третьего хедлайнера
16:16 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Лиам Галлахер станет последним хедлайнером на фестивале.

Организаторы фестиваля опубликовали информацию о том, кто станет третьим хедлайнером Atlas Weekend 2019.

На своем Instagram-аккаунте они сообщили, что на одной из сцен фестиваля выступит Лиам Галлахер.

 
 
 
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@liamgallagher — третій хедлайнер Atlas Weekend 2019. ⠀ Після тривалого мовчання він увірвався в британські чарти із синглом «Wall of Glass» і дебютним альбомом «As You Were». Зараз Ліам сповнений сил і натхнення, як ніколи. "Я готовий. Я більш ніж готовий. Я хочу прийти та показати всім чого їм не вистачає». ⠀ Придбати абонементи за спецціною: В касі клубу Atlas або з доставкою по Україні за 2300 грн: посилання в БІО (вкладка «Придбати за 2300 грн») Онлайн за 2400 грн + свервісний збір: посилання в БІО

Допис, поширений Atlas Weekend (@atlasweekend)

Atlas Weekend 2019: LITTLE BIG выступит в рамках фестиваля

Большую известность певец получил, будучи участником группы Oasis. Также с 2009 по 2019 года он был фронтменом группы Beady Eye. После длительного молчания артист ворвался в британские чарты с синглом "Wall of Glass" и дебютным сольным альбомом "As You Were".

Лиам заявил: "Я готов. Я более чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает".

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Лиам Галлахер, Atlas Weekend, Хедлайнер, Atlas Weekend 2019.
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