Atlas Weekend 2019: LITTLE BIG выступит в рамках фестиваля

Новости культуры: Фестиваль пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля в Киеве.

В этом году сцену одного из самых популярных фестивалей Украины будет покорять популярная группа LITTLE BIG.

Об этом сообщили на официальной странице Atlas Weekend в Instagram.

Little Big - рейв-группа,создана в 2013 году в Санк-Петербурге. В составе коллектива Илья Прусикин, более известный как Ильич, Сергей Макаров (Gokk), Олимпия Ивлеева и Анна Каст. From Russia With Love - первый альбом группы, который вышел 17 марта 2014 года. В 2018 мир услышал две части альбома Antipositive и новый взрывной трек Skibidi, который стал мега-популярным за короткий срок и победил в категории "Хайп года" премии Ketnet.

Фестиваль Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля стал дует The Chainsmokers из Америки, а другим - группа Black Eyed Peas.

Имя третьего хедлайнера станет известно уже через два дня.