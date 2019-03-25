Atlas Weekend 2019: LITTLE BIG выступит в рамках фестиваля

В этом году сцену одного из самых популярных фестивалей Украины будет покорять популярная группа LITTLE BIG.
Об этом сообщили на официальной странице Atlas Weekend в Instagram.
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Skibidi wap-pa-pa! @littlebigband на Atlas Weekend 2019. Встигніть придбати абонементи за акційною ціною: Спецціна в касі клубу @atlas.37 — 2100 грн Доставка квитків за акційною ціною по Україні: посилання в БІО (вкладка «Придбати за 2100 грн») Квитки онлайн 2200 грн + сервісний збір: посилання в БІО Увага! Спецціна на абонементи діє до 26.03 (14:00).
Little Big - рейв-группа,создана в 2013 году в Санк-Петербурге. В составе коллектива Илья Прусикин, более известный как Ильич, Сергей Макаров (Gokk), Олимпия Ивлеева и Анна Каст. From Russia With Love - первый альбом группы, который вышел 17 марта 2014 года. В 2018 мир услышал две части альбома Antipositive и новый взрывной трек Skibidi, который стал мега-популярным за короткий срок и победил в категории "Хайп года" премии Ketnet.
Фестиваль Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля стал дует The Chainsmokers из Америки, а другим - группа Black Eyed Peas.
Имя третьего хедлайнера станет известно уже через два дня.