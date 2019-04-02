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Украинская группа номинирована на премию Berlin Music Video Awards 2019 (Видео)

Украинская группа номинирована на премию Berlin Music Video Awards 2019 (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Подопечные Потапа попали в новую номинацию "Лучший трэш".

Хотя психоделический клип группы MOZGI "Полюбэ" понравился далеко не всем поклонникам, однако именно он помог украинским артистам побороться за победу на престижной премии, которая уже в седьмой раз проводится в Германии.

Украинский коллектив поборется за статуэтку Berlin Music Video Awards 2019 со знаменитыми артистами, в частности, The Prodigy, FAQ и Corps. Объявление результатов музыкальной премии состоится с 28 мая до 1 июня. Номинацию "Лучший трэш" рассмотрят 31 мая.

Ролик к песне "Полюбэ" создали MOZGI Production совместно с режиссером Леонидом Колосовским. По замыслу авторов клипа, певцы попадают в другую галактику, где Алексей Потапенко предстает в женском образе, а певец Эд примеряет look американской поп-звезды Майли Сайрус. Кроме этого, режиссер создал интерактивный музей, в котором выставлены необычные экспонаты - голограмма головы Потапа и кокошник Оли Поляковой.

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Премьера психоделического клипа "Полюбэ" состоялась в октябре 2018 года. С тех пор ролик группы MOZGI посмотрели больше 15 миллионов раз.

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Все по теме:

Клип, Видео, Потап, Мозги, 31 мая, Алексей Потапенко, Леонид Колосовский, Полюбэ, Berlin Music Video Awards 2019, Лучший трэш.
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