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Ариана Гранде выпустила новый клип на песню "Monopoly", намекая о своей ориентации (Видео)

Ариана Гранде выпустила новый клип на песню "Monopoly", намекая о своей ориентации (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: За несколько часов ролик уже набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.

25-летняя Ариана Гранде выпустила новую песню Monopoly, записанную в дуэте с певицей Викторией Монет.

Композиция сразу привлекла внимание интернет-пользователей - и на то была причина. Многие поклонники заметили в тексте песне и видеоряде к ней намеки на бисексуальность Арианы - некоторые даже сочли, что таким способом девушка совершила каминг-аут.

"Мне нравятся и мужчины, и женщины. Да-да", - заявляет Гранде в новом сингле.

По сюжету клипа Ариана и Виктория веселятся и в шуточной форме отвечают хейтерам на критику.

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Многие фанаты уже назвали песню Monopoly гимном бисексуалов, а также начали гадать, отражают ли слова песни сексуальную ориентацию самой Арианы.

При этом многие фанаты отметили, что даже если песня и не была признанием самой Гранде, то они все равно продолжат считать композицию своим бисексуальным гимном.

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Все по теме:

Новый клип, Видео, Ариана Гранде, Monopoly, Виктория Монет, Бисексуальность Арианы Гранде.
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