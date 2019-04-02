Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Определение победителей будет проходить в два этапа. В первом было выбрано по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 (с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года). В следующем этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.
В состав жюри вошли представители всего украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.
Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"
Певица года:
Певец года:
Поп-группа:
Рок-группа:
Хит года (песня года):
Клип года:
Баллада года:
Прорыв года:
Народный хит:
Дэнс хит (танцевальный хит):
Инди:
Церемония награждения премии "Золотая Жар-птица" состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце "Украина", Кроме вручения статуэток, зрителей ждет гала-концерт, где выступят такие звезды, как: THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев, а также специальным гостем вечера станет Тина Кароль.