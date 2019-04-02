Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Новости культуры: Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды.

Определение победителей будет проходить в два этапа. В первом было выбрано по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 (с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года). В следующем этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.

В состав жюри вошли представители всего украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"

Певица года:

Андриана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

Певец года:

Александр Пономарев

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

Поп-группа:

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

Рок-группа:

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

Хит года (песня года):

KAZKA – Плакала

NK – Тримай

Alyosha – Текіла

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Андриана – Ой, мамо

Клип года:

Оля Цибульская – Сукня біла

Злата Огневич – Долоні

KAZKA – Плакала

Андриана – Ой, мамо

Воплі Відоплясова – Кобіта

Баллада года:

Александр Пономарев – Неймовірна

Воплі Відоплясова – Дібрівонька

THE HARDKISS – Мелодія

Антитіла – Лови момент

Беz Обмежень – Листопад

Прорыв года:

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

Народный хит:

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”

NK – Тримай

Оля Цибульская – Сукня біла

Андриана – Ой, мамо

Ирина Федишын – Роман

Дэнс хит (танцевальный хит):

DILEMMA – Майлав

KADNAY – Тіло

TARABAROVA – Маніфест

Злата Огневич – Долоні

VALEVSKA – Моє Тіло

Инди:

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя и Катя

Церемония награждения премии "Золотая Жар-птица" состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце "Украина", Кроме вручения статуэток, зрителей ждет гала-концерт, где выступят такие звезды, как: THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев, а также специальным гостем вечера станет Тина Кароль.