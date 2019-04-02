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Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии
20:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды.

Определение победителей будет проходить в два этапа. В первом было выбрано по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 (с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года). В следующем этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.

В состав жюри вошли представители всего украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"

Певица года:

  • Андриана
  • Alyosha
  • TARABAROVA
  • Оля Цибульская
  • Злата Огневич

Певец года:

  • Александр Пономарев
  • Сергей Бабкин
  • Kishe
  • Ivan NAVI
  • Pianoбой

Поп-группа:

  • KAZKA
  • DILEMMA
  • KADNAY
  • Клей Угрюмого
  • RUMBERO'S

Рок-группа:

  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • Беz Обмежень
  • Воплі Відоплясова
  • СКАЙ

Хит года (песня года):

  • KAZKA – Плакала
  • NK – Тримай
  • Alyosha – Текіла
  • All stars MOZGI Ent. – Промінь
  • Андриана – Ой, мамо

Клип года:

  • Оля Цибульская – Сукня біла
  • Злата Огневич – Долоні
  • KAZKA – Плакала
  • Андриана – Ой, мамо
  • Воплі Відоплясова – Кобіта

Баллада года:

  • Александр Пономарев – Неймовірна
  • Воплі Відоплясова – Дібрівонька
  • THE HARDKISS – Мелодія
  • Антитіла – Лови момент
  • Беz Обмежень – Листопад

Прорыв года:

  • Alina Pash
  • LAUD
  • DILEMMA
  • ЛІА
  • Alyona Alyona

Народный хит:

  • Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”
  • NK – Тримай
  • Оля Цибульская – Сукня біла
  • Андриана – Ой, мамо
  • Ирина Федишын – Роман

Дэнс хит (танцевальный хит):

  • DILEMMA – Майлав
  • KADNAY – Тіло
  • TARABAROVA – Маніфест
  • Злата Огневич – Долоні
  • VALEVSKA – Моє Тіло

Инди:

  • KADNAY
  • Jamala
  • LAUD
  • Один в каное
  • Женя и Катя

Украинская группа номинирована на премию Berlin Music Video Awards 2019 (Видео)

Церемония награждения премии "Золотая Жар-птица" состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце "Украина", Кроме вручения статуэток, зрителей ждет гала-концерт, где выступят такие звезды, как: THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев, а также специальным гостем вечера станет Тина Кароль.

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Музыкальная премия, 18 апреля, Золотая жар-птица 2019, Украинская премия.
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