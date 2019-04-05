Британский музыкант отменил мировое турне из-за травмы

Новости культуры: Оззи Осборн взял паузу по состоянию здоровья.

Об отмене концертов на 2019 год сообщили представители Осборна на официальной странице в Facebook.

"Словами невозможно выразить, как я расстроен, зол и подавлен, что не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем. Я полностью выздоровею. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - говорится в сообщении артиста.

Оззи Осборн получил травму в своем доме после случайного падения. Поправляет здоровье артист в одной из клиник Лос-Анджелеса.