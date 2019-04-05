Вязание спицами под "метал": финны проведут необычный чемпионат (Видео)

Новости культуры: Для участия в неординарном конкурсе необходимо скачать некую композицию и записать с ней минутный ролик, в котором участник должен показать мастерство вязания.

Этим летом состоится первый в мире чемпионат мира по вязанию на спицах под хэви-метал. Организаторы состязания уже подтвердили изданию в популярном музыкальном издании, что это не первоапрельский розыгрыш и финал действительно состоится 11 июля 2019 года.

"Финляндия - земля обетованная для тяжелой музыки. На 100 000 финских граждан приходится 50 хэви-метал-групп, что поразительно много, больше, чем где-либо еще в мире. Количество любителей рукоделия также велико, по самым скромным подсчетам, в Финляндии сотни тысяч людей увлекаются разными его видами, в частности вязанием. Что объединяет и тех, и других, так это большая радость творчества. Как игра на гитаре, так и вязание на спицах все сводится к удовольствию от создания чего-то своими руками… Вязание можно сравнить с игрой на воздушной гитаре - еще одним любимым в Финляндии видом развлечения", - говорится на официальном сайте конкурса.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо скачать с его сайта песню в исполнении финской треш-метал группы, записать минутный видеоролик, в котором показать процесс вязания под эту песню, и загрузить его на Youtube, а также заполнить форму участника. Из числа тех, кто выполнит эти условия, будут отобраны полуфиналисты, которые летом посоревнуются за победу в финском городе Йоэнсуу. Победитель получит оплаченные выходные в одном из отелей Финляндии, расположенном на природе.

Отметим, что партнерами конкурса выступили городской департамент культуры и консерватория города Йоэнсуу. Участие в конкурсе может принять любой человек, независимо от страны проживания.