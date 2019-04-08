Дженнифер Лопес представила свой новый эффектный клип (Видео)

Новости культуры: Ритмичный трек артистка записала совместно с рэпером French Montana.

Популярная американская певица Дженнифер Лопес представила в сети свой новый эффектный клип на песню Medicine.

Съемки в кино, регулярный спорт, подготовка к свадьбе, концерты и воспитание детей – Дженнифер Лопес умело сочетает немало работ. При этом артистка оставляет время и для своих сторонников, с которыми общается в Instagram-блоге, и на съемки новых клипов.

Так, на днях певица презентовала новый ролик, записанный для общего трека с рэпером French Montana. Дженнифер Лопес предстала перед камерами в игривых образах, в частности, ковбойских сапогах, шляпе и обольстительном костюме. Кроме этого, артистка засветилась в платьях с большими декольте.

Не забыла Дженнифер Лопес показать свои танцевальные умения. Звезда в одном боди станцевала на пилоне, что выглядело очень соблазнительно.