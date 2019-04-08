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Alyona alyona выпустила новый клип вместе с дебютным альбомом "Пушка"

Alyona alyona выпустила новый клип вместе с дебютным альбомом "Пушка"
12:21 Сегодня Телеграф lux.fm/ru Фото: Facebook

Новости культуры: Ее бит качает все танцплощадки страны, треки становятся вирусными и набирают миллионы просмотров на YouTube.

Реперка alyona alyona презентовала свою первую пластинку "Пушка", а также клип на титульную песню альбома.

Воспитательница детского сада в прошлом, популярная реперка сейчас! Эта женщина подняла переполох в украинском шоу-бизнесе и задала новый тренд - женский рэп. 

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В дебютную пластинку Алены Савренко, она же alyona alyona, вошло 13 треков, среди которых есть яркая дуэтная работа с Алиной Паш с красноречивым названием "Падло", однако нет сенсационной прошлогодней песни "Обіцянки".

Гармата може гриміти звідусіль. Вона може розривати тебе зсередини. Може стосуватися найприхованіших куточків твоєї душі. Я зарядила в ці 13 ядер саму себе і тепер маю намір стріляти точно в ціль, - комментирует рэперка.

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Пушка, Музыка, Рэп, Песни, Клипы, Alyona Alyona, Рэперка.
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