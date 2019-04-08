DZIDZIO стал новый тренером проекта "Голос. Діти"

Новости культуры: "Голос. Діти" – вокальное шоу, в котором принимают участие дети от 7 до 14 лет.

Звездным гостем первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стал знаменитый украинский артист DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома). Артист пришел не просто посмотреть на участников, но и сделать неожиданное заявление. Артист объявил, что стал звездным тренером нового сезона шоу "Голос. Діти".

В последующих прямых эфирах зрители узнают имена остальных тренеров нового сезона детской версии "Голос країни".

"Мне кажется, это будет что-то невероятное", "Это будет забавно", "Ух, интересно посмотреть", "Хорошая новость", "Вот это поворот", "Будет весело", – отреагировали пользователи сети на новость.

В "Голос. Діти" три наставника. Каждый из них выбирает в свою команду по 15 исполнителей — все участники соревнуются за право оставаться на проекте. Формат "Голос. Діти" отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, полуфинал и финал. Поединки отличаются от взрослого "Голоса" прежде всего тем, что одну песню поют не вдвоем, а втроем.