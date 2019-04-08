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"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива
Фронтмен группы "Фиолет" - о творчестве, туре и 10-летии коллектива

"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива

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"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: "Телеграф" пообщался с украинским артистом, солистом группы "Фиолет", писателем и арт-директором фестиваля "Бандерштат".

Сергей "Колос" Мартынюк - украинский артист, лидер рок-группы "Фиолет", писатель и арт-директор ежегодного украинского фестиваля "Бандерштат".

Вчера проходил концерт группы "Фиолет", участником которой является Сергей, в Черкассах. Накануне нам удалось поговорить с ним на разные темы: о музыке, писательской деятельности, украинском языке и фестивале "Бандерштат-2019".

- Сегодняшний концерт в Черкассах будет проходить в рамках акустического тура. Почему был выбран именно такой формат?

-  Во-первых, в этом году "Фиолету" исполняется 10 лет. В 2009, 10 лет назад, когда мы были созданы в городе Луцке, мы начинали именно из акустики. Поэтому мы решили, что в этом году мы сделаем два праздничных тура. Весенним туром мы напомним, как все начиналось. А тем, который запланирован осенью мы будем презентовать то, кем "Фиолет" является сейчас. Плюс есть экспериментальный момент: впервые за эти годы музыка будет представлена в миксе с моими стихами. Этот формат для нас до сих пор неиспытанный, но, как показал тур слушателям он очень круто зашел по всем частям Украины, сегодня уже в Черкассах 19-й концерт.

- Кстати, о 10-летии. Интересно, реализовали ли вы за это время, за эти 10 лет свои планы, мечты, может быть амбиции?

- Нельзя так сказать, потому что я серьезно начал воспринимать, то, что происходит с группой, только приблизительно 3 года назад. До этого, особенно когда я жил с командой еще в Луцке, я воспринимал все это, как так называемое хобби, которым мы занимались в свободное от своих основных работ время. Но потом очень многое изменилось: я переехал в Киев, полностью изменился состав команды, я поменял свое отношение ко всему. Фактически сейчас я занимаюсь музыкой профессионально, то есть задействован исключительно в музыкальной сфере. И только сейчас, последние 3 года начали появляться какие-то осмысленные планы и планки, которых нужно достигать. Все у нас еще впереди: но эти 10 лет важные и знаковые для нас тем, что в отличии от наших давних коллег, с которыми мы начинали свой путь еще в Луцке, мы еще до сих пор существуем и уверенно двигаемся вперед и развиваемся. В Украине музыка всегда была авантюрным ремеслом и некоторые не дотягивали даже до первого альбома, не говоря даже о каких-то всеукраинских турах, сценах самых больших фестивалей и другие вещи.

НОВЫЙ АЛЬБОМ

- В своем Instagram-аккаунте вы писали о том, что сейчас работаете над абсолютно новым форматом. Что это может означать? Фанаты могут ожидать на новый альбом?

- В этом году до 10-летия выйдет мини-альбом, наш "extended play", так называемый EP. Там будет 5 новых песен. Это будет очень необычная работа, потому что каждая песня этого альбома будет записана с разными украинскими саунд-продюсерами. Это дает эксперимент и "трамплин" к поиску того продюсера, с которым мы будем записывать свой новый полноценный альбом, который запланированный на 2020 год. Поэтому сейчас до осени мы максимально минимизируем свою концертную деятельность и больше уделим внимание студийной, чтобы приятно порадовать и своего слушателя и новые круги поклонников, которые, как это часто случается с нашим новым релизом , добавляются в нашу армию.

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- Возможно вы планируете прибегать к каким-то новым стилям?

- Возможно. Пока сложно сказать. Как раз сейчас мы начали работу над новыми песнями и каждый саунд-продюсер - это представители разных бэк-граундов. Есть люди, которые работали больше с электронной музыкой, а есть те, кто записывали более тяжелую музыку, поэтому мы сами даже не знаем, что получится в результате и очень сильно ждем выхода первого сингла с этого мини-альбома в мае.

РЕКОРД НА YOUTUBE

- Ваш сингл "Кохана" собрал рекордное количество просмотров на YouTube (уже 2,5 миллиона) среди Ваших песен. Как Вы думаете, почему именно она так понравилась слушателям?

- Да я не знаю. Я вообще даже не планировал то видео выкладывать. Я надеюсь людям просто понравилась наша песня, потому что мы абсолютно не занимались промоцией этого видео, как это сейчас распространено. У нас не было никаких рекламных бюджетов, накруток и всего остального. Мы просто выложили видео с песней и она своим естественным образом начала расходиться и набирать до 2,5 миллионов просмотров. Это приятно, учитывая, что видео нам обошлось в 4 тысячи гривен.

- Также некоторые из Ваших песен, в частности выше упомянута, были использованы в популярном сейчас сериале "Школа". Какой была ваша реакция на такое предложение использовать ваши синглы?

- Спокойная реакция. Это нормальная практика и западная, и в Украине, когда нынешние режиссеры и продюсеры шоу, сериалов дают возможность узнать людям творчество украинских музыкантов и новых лиц. Правда я еще до сих пор не смотрел ни одной серии этого сериала. Боюсь, я не совсем их целевая аудитория, но это очень приятно. Мне нравится такой симбиоз телевидения и музыки, поэтому мы всегда за такую коллаборацию. Большой респект и команде 1+1 и СТБ, в шоу которых мы тоже звучали, а именно в "Хата на тата". Также наши песни были и в сериалити "Киев днем и ночью" на Новом канале.

- Нам стало также известно о Вашем будущем концерте в Осло. То есть, вы планируете покорять Европу?

- Пока не планируем. Это просто приглашения от представителей украинской диаспоры. Уже были концерты в Норвегии, несколько в Польше. Мы стабильно выезжали на такие концерты. Но так так вся наша музыка исключительно на украинском и мы не играем этнику, нам сложно претендовать на аудиторию заграницей. Это скорее выступления в тех местах, где компактно проживают украинцы. Для нас это возможность немного поездить по миру со своей музыкой и посмотреть на реакцию людей. Потому что так или иначе, кроме украинцев на концерты приходит и местное население. Нам интересно посмотреть, как достаточно развитая в музыкальном плане Норвегия, страна, которая дает миру топовых артистов, отреагирует на нашу музыку.

БАНДЕРШТАТ-2019

- Также хотелось бы поговорить о еще одной стороне Вашей жизни. Вы арт-директор ежегодного фестиваля "Бандерштат". Планируются ли в этом году какие-то кардинальные изменения и каких новинок могут ожидать гости фестиваля "Бандерштат-2019"?

- Пока мы занимаемся поиском финансирования на фестиваль. Думаю где-то ближе до конца весны мы уже полностью займемся анонсированием артистов. Фестиваль пройдет в первые выходные августа. Мы уже давно перестали изобретать велосипед. У нас есть уже много фестивального опыта. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым последующим годом расширить круг артистов на фестивале, максимально улучшать инфраструктуру для комфорта гостей. Поэтому формат менять мы не собираемся. Разве что будем улучшать то, что есть.

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

- Сейчас украинский язык находится безусловно на высоте, но ему еще есть куда двигаться. Вы как представитель украиноязычной музыкальной индустрии, возможно знаете, как можно развивать и диктовать его миру?

- Я бы не употреблял слово "диктовать". Мне кажется, что язык - это достаточно добровольное дело. Я думаю, что вопрос примера - основоположный. Очень круто, когда есть государственная политика на поддержку всего украиноязычного и классно, когда топовые украинские артисты, исполнители не просто в рамках "системы квот" записывают треки на украинском языке, а и общаются на нем, дают интервью и всячески популяризируют украинский язык и главное: они учат нему своих детей. Очень часто у нас так бывает так называемые "патриотические" артисты говорят на камеру на украинском, а в семьях - по-русски. Я не собираюсь их судить за это, но мне кажется, что в стране, где политики и чиновники уже давно себя дискредитировали, музыканты, и другие представители мира искусства, - авторитет для будущего поколения. Если мы говорим о языке, то его будущее зависит от наших детей, от того, насколько будущее поколение будет готовым принимать эстафету и общаться по-украински. Вряд ли, мы исправим тех, кто всю жизнь общался по-русски, и я не вижу в этом смысла, но наши дети и внуки должны постоянно бороться за развитие языка в хорошем смысле этого слова.

ЛИТЕРАТУРА

- Пол года назад мир увидела Ваша дебютная книга "Капітан Смуток". В одном из интервью вы говорили, что в детстве вы "стабильно представляли себя писателем", а не музыкантом. Может ли это означать, что фанаты могут ожидать писательские новинки от Вас?

- Ну конечно. Это было только начало. Практически всю зиму я работал над написанием нового романа, который был завершен как раз перед туром. Это роман о закулисье украинского рок-н-ролла. Художественный, ничего личного. В нем рассказывается о жизни музыкантов по ту сторону сцены: чем они живут между концертами, как строят свою жизнь, когда их семьи остаются дома, а музыканты находятся месяцами в дороге, как пишутся и записываются песни, как взаимодействуют между собой участники коллектива, если в группе 5-7 лет не менялся состав. Этот роман практически психологический триллер, потому что выдуманную группу, о которой я пишу ожидают разные серьезные жизненные катаклизмы. Спойлерить я не буду. Надеюсь в этом году или на начале следующего мой новый роман увидит мир.

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- Оказывается вы еще и поет. В весеннем акустическом туре вы презентуете свои стихи. Будут ли они опубликованы одним сборником в будущем?

- Это как раз то, чем мы сейчас занимаемся вместе с моим литературным агентом. Сейчас мы проводим переговоры с рядом издательств. Я долгое время категорически отказывался от замысла напечатать свою поэзию, как бы мне не писали об этом поклонники в Instagram. Я выкладывал там некоторые свои стихи, а они все спрашивали: "Когда сборник?". Я морозился, потому что никогда не считал себя поэтом. И не скажу, что сейчас начал считать себя им. Просто после публикации моего дебютного романа, я подумал, что сделать сборник стихов - очень кстати в плане продвижения собственного творчества, поэтому возможно дебютный сборник стихов выйдет в этом году. Важно определиться с издательством, добавить нового материала. О всех новых событиях мы будем оперативно сообщать.

Благодарим Сергея за очень атмосферное, интересное и откровенное интервью. Желаем творческих успехов и новых высот!

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Бандерштат, Певец, Украинский певец, Сергей Мартынюк, Фиолет, Бандерштат-2019.
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