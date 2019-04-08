Спасибо, Алина Паш, за эту версию: реакция Джамалы на кавер песни "Крила"

На это уже успела отреагировать победительница Евровидения-2016.
На своей странице в Instagram Джамала призналась, что ей было очень приятно услышать песню "Крила" в исполнении Алины Паш. Молодая и талантливая артистка по-особенному перепела хит, добавив к нему больше сексуальности. Это очень понравилось самой Джамале, которая не скрывала своего восторга от того, что ее творчество вдохновляет других.
"Вы даже представить не можете, как приятно слышать каверы на свои песни, обработки, различные версии... В такие моменты понимаю, что пишу не зря. Это находит отклик у слушателей и, более того, вызывает вдохновение у музыкантов, певцов. Радостно видеть, что моя музыка вдохновляет! Спасибо, Алина Паш, за эту версию! Получилось очень сексуально и нежно", - рассказала Джамала.
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Ви навіть уявити не можете, як приємно чути кавери на свої пісні, обробки, різні версії. Це завжди В такі моменти розумію, що пишу не даремно. Це знаходить відгук у слухачів і, більш того, викликає натхнення у музикантів, співаків. Так радісно бачити, що твоя музика надихає! Дякую @alinapash за цю версію! Вийшло дуже сексуально і ніжно ⠀ Приємно, що вчора на @goloskrainy_official прозвучали дві мої пісні. @bahchalova__official дуже чуттєво виконала «Шлях додому», а @solove1ko містично «Заманили» Ви дивились ? Як вам? ⠀ Дякую вам велике! Будьте сміливі, надсилайте мені свої кавери. Я всі ваші версії бачу та слухаю! Вдячна вам безмежно! Люблю ⠀ #крила #coversong
Стоит отметить, что в оригинальной версии песня более ритмичная, а сама Джамала с легкостью воспроизводит верхние ноты. Однако кавер-версия песни "Крила" наполнена какой-то магией от Алины Паш, что отметили в сети.