Спасибо, Алина Паш, за эту версию: реакция Джамалы на кавер песни "Крила"

Новости культуры: Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) решила поэкспериментировать с музыкой и создала кавер-версию на песню Джамалы "Крила".

На это уже успела отреагировать победительница Евровидения-2016.

На своей странице в Instagram Джамала призналась, что ей было очень приятно услышать песню "Крила" в исполнении Алины Паш. Молодая и талантливая артистка по-особенному перепела хит, добавив к нему больше сексуальности. Это очень понравилось самой Джамале, которая не скрывала своего восторга от того, что ее творчество вдохновляет других.

"Вы даже представить не можете, как приятно слышать каверы на свои песни, обработки, различные версии... В такие моменты понимаю, что пишу не зря. Это находит отклик у слушателей и, более того, вызывает вдохновение у музыкантов, певцов. Радостно видеть, что моя музыка вдохновляет! Спасибо, Алина Паш, за эту версию! Получилось очень сексуально и нежно", - рассказала Джамала.

Стоит отметить, что в оригинальной версии песня более ритмичная, а сама Джамала с легкостью воспроизводит верхние ноты. Однако кавер-версия песни "Крила" наполнена какой-то магией от Алины Паш, что отметили в сети.