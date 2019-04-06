"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

Украинская певица Джамала, которая на днях отпраздновала день рождения своего первенца, мальчика Эмира-Рахмана, призналась, что материнство изменило ее в лучшую сторону.
Звездная мама отметила, что сын является ее мотивацией. На новом снимке годовалый Эмир сидит у Джамалы на руках.
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С рождением сына я стала еще увереннее в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мною гордился, когда вырастет. ⠀ #emirrahman
"С рождением сына я стала еще более уверенной в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мной гордился, когда вырастет", – заявила она.