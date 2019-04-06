"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Джамала сделала поклонникам сюрприз, опубликовав трогательное фото с сыном.

Украинская певица Джамала, которая на днях отпраздновала день рождения своего первенца, мальчика Эмира-Рахмана, призналась, что материнство изменило ее в лучшую сторону.

Звездная мама отметила, что сын является ее мотивацией. На новом снимке годовалый Эмир сидит у Джамалы на руках.

"С рождением сына я стала еще более уверенной в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мной гордился, когда вырастет", – заявила она.