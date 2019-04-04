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"Ой заграли музики, музиченьки": Джамала показала архивное видео

"Ой заграли музики, музиченьки": Джамала показала архивное видео
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Трогательный архивный видеоролик Джамала оставила в своем Instagram.

Проницательными воспоминаниями почти 20-летней давности артистка решила поделиться перед концертом с оркестром НАОНІ, который состоится 12 апреля в Национальной опере Украины. По ее словам, там она станет специальным гостем и исполнит народную песню.

"Вспомнила свое первое выступление с оркестром народных инструментов. Это было в консерватории. 2001 год! Я в настоящем гуцульском костюме исполняю песню "Ой заграли музики, музиченьки". Помню, было очень волнительно", - говорится в сообщении Джамалы.

Звезда добавила, что любит эксперименты в музыкальной сфере, но оркестр всегда для нее является чем-то особенным.

 
 
 
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Привіт! ⠀ Їду на репетицію з оркестром НАОНІ. 12 квітня в них концерт в Оперному театрі, на якому я стану спеціальним гостем і виконаю народну пісню. (Але всі подробиці пізніше) ⠀ Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню «Ой заграли музики, музиченьки». Пам’ятаю, було дуже хвилююче ⠀ Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети,електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення! ⠀ Побажайте мені удачі на репетиції І слідкуйте за сторіз! #jamala #throwbackthursday #tbt

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Я экспериментирую с различными музыкальными формами: бэнд из 6 музыкантов, струнные квартеты, джазовые квинтеты, электронные дуэты и разное, но форма оркестра всегда привлекает. Мало что может сравниться с энергией стольких народных инструментов, таким количеством людей. Это всегда роскошь и большое удовольствие!" - поделилась эмоциями артистка.

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Впоследствии Джамала добавила, что репетиция с оркестром НАОНІ проходила в "Доме художественного и технического творчества", на стенах которого были очаровательные мозаики архитектора Александра Думчева и художницы Ольги Рапай. Саму же репетицию проводил дирижер Виктор Гуцал, после чего у нее было отличное настроение.

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Instagram, Видео, Джамала, Выступление украинской певицы.
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