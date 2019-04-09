Atlas Weekend 2019: участница проекта X-Фактор Лера Яскевич выступит на фестивале

Новости культуры: На сцене популярного украинского фестиваля выступит исполнительница из Минска.

Лера Яскевич - талантливая белорусская певица и обладательница серебренной кнопки YouTube. В Украине она стала известной благодаря популярному музыкальному шоу X-Фактор.

Организаторы Atlas Weekend 2019 сообщили, что исполнительница выступит в рамках фестиваля.

На фестивале Лера представит свой новый EP, который она представит уже летом. Об этом певица заявила на своей страничке в Instagram.

Выступление артистки запланировано на третий день фестиваля, 13 июля.

Фанаты очень обрадовались такой новости. "Невероятная!!! Я так долго сомневалась,брать билет или нет. Взяла. Изначально немного расстроилась, что больше половины артистов не знаю( Теперь, уверена, это того стоит!!)) Будет лучшее лето!)))", "Круто, Лера!", "Урааа, бегу покупать билеты, мы так долго тебя ждалиии ", - написали поклонники Леры Яскевич.