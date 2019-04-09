"Мы уже давно перестали изобретать велосипед": чего ожидать от фестиваля "Бандерштат 2019"

Новости культуры: В этом году ежегодный музыкальный фестиваль "Бандерштат" будет проходить 2-4 августа в Луцку.

В эксклюзивном интервью арт-директор фестиваля поделился информацией о проведении "Бадерштата 2019".

Сергей Мартынюк рассказал, что пока они занимаются поиском финансирования на фестиваль. Имена артистов, которые будут выступать на фестивале, станут известны ближе к конце весны.

Арт-директор также рассказал, что особых изменений в этом году не стоит ожидать.

"Мы уже давно перестали изобретать велосипед. У нас есть уже много фестивального опыта. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым последующим годом расширить круг артистов на фестивале, максимально улучшать инфраструктуру для комфорта гостей", - рассказал Сергей Мартынюк.

Он также добавил, что формат фестиваля меняться не будет.