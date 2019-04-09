Скачать
Вторник, 09.04.2019
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
ФСБ задержала украинца якобы члена "Правого сектора"
ФСБ задержала украинца якобы члена "Правого сектора"
Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала
Астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности
Астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

"Мы уже давно перестали изобретать велосипед": чего ожидать от фестиваля "Бандерштат 2019"

"Мы уже давно перестали изобретать велосипед": чего ожидать от фестиваля "Бандерштат 2019"
16:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: В этом году ежегодный музыкальный фестиваль "Бандерштат" будет проходить 2-4 августа в Луцку.

В эксклюзивном интервью арт-директор фестиваля поделился информацией о проведении "Бадерштата 2019".

Сергей Мартынюк рассказал, что пока они занимаются поиском финансирования на фестиваль. Имена артистов, которые будут выступать на фестивале, станут известны ближе к конце весны.

Арт-директор также рассказал, что особых изменений в этом году не стоит ожидать.

"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров

"Мы уже давно перестали изобретать велосипед. У нас есть уже много фестивального опыта. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым последующим годом расширить круг артистов на фестивале, максимально улучшать инфраструктуру для комфорта гостей", - рассказал Сергей Мартынюк.

Он также добавил, что формат фестиваля меняться не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Бандерштат, Бандерштат-2019, Дата проведнения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
03 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
04 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
В Украине планируют выпустить уникальное судно &quot;река-море&quot;
В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"
Врачи рассказали о свойствах моркови, о которых мало кто знает
Врачи рассказали о свойствах моркови, о которых мало кто знает
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь