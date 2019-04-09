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ReSpublica FEST 2019: сюрпризы для гостей фестиваля

ReSpublica FEST 2019: сюрпризы для гостей фестиваля
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Фестиваль "ReSpublica 2019" пройдет в этом году дважды.

В этом году фанатов "Реsпублики" ожидает приятный сюрприз. Организаторы объявили, что фестиваль будет проведен дважды в разных городах Украины.

Первый фест пройдет в Хмельницком с 30 августа - 1 сентября. Фанаты, которые не смогут на нем побывать, есть возможность посетить "Реsпублику" в Каменец-Подольськом 6 - 8 сентября.

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На вопрос о разнице между этими фестивалями организаторы заявили, что в Каменце-Подольськом фест будет полезным для души и тела крепости, в которой все будет проходить. Они ожидают, что благодаря искусству стены крепости будут волшебным образом отстраиваться.

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, "Respublica", ReSpublica FEST 2019, ReSpublica FEST.
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