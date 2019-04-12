Скачать
Пятница, 12.04.2019
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник

"Антитела" выпустили эмоциональный клип Hello (Видео)

"Антитела" выпустили эмоциональный клип Hello (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В презентации участники группы отметили, что трек Hello стал титульным в их новом одноименном альбоме.

Украинская группа "Антитела" не прекращает удивлять поклонников. На днях музыканты презентовали новую композицию и клип, который ждали все, кто следили за их видеоработами. Трек Hello стал титульным к одноименному альбому.

Представители группы "Антитела" сообщили о презентации клипа на официальной странице в Facebook. Видео сразу же появилось на YouTube-канале коллектива.

Поклонники ждали эту видеоработу, поскольку она является продолжением клипа на песню "Лови момент". В предыдущей музыкальной композиции фронтмен группы Тарас Тополя хотел донести до слушателей, что мир на самом деле нежный и хрупкий, поэтому мы, люди, должны оберегать Землю, ведь она – наш дом. 

Танцуй, пой, отрывайся: группа "НеАнгелы" презентовала зажигательный клип (Видео)

Песня "Hello" – это титульная работа альбома, над которым мы очень долго работали. Более 30 вариантов сведения и мастеринга, Тарас Тополя четыре раза переписывал текст, чтобы максимально передать ту эмоцию и тот посыл, на которые здесь хотим акцентировать. То есть мы делали ее такой, чтобы она полностью заслужила звание титульной композиции. Да, она драматична. Да, она довольно тревожная. Но это наша жизнь и это те вещи, о которых мы не имеем права молчать, – заверили участники группы "Антитела".

Новый клип начинается с момента апокалипсиса, на котором закончился видеоролик на песню "Лови момент".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клипы, Новинки Музыки, Антитела, Тарас Тополя, Музыка Песни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
04 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
В Украине увеличились заповедные территории
В Украине увеличились заповедные территории
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь