Композицию группы Queen в точности исполнил семилетний мальчик (Видео)

Новости культуры: Мальчик семи лет под собственный аккомпанемент спел "Богемную рапсодию" и стал звездой Сети.

Семилетний американец Аветт Рэй под собственный аккомпанемент исполнил легендарный хит группы Queen "Bohemian Rhapsody" и стал звездой сети.

Его видео просмотрели уже 4 миллиона человек, говорится в сюжете ТСН. Мальчик не видит на левый глаз, а зрение на правом у него ограничено. Из-за этого он иногда ошибается клавишами, но сразу же исправляется и продолжает играть.

Напомним, в 2018 вышел фильм под названием "Богемская рапсодия", что спровоцировало новую волну популярности легендарной группы Queen. И хоть в ленте присутствуют элементы художественного вымысла, история о карьере музыкантов понравилась публике. На очередном "Оскаре" актер, исполнивший роль Фредди Меркьюри, получает главную статуэтку конкурса.