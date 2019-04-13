Coachella Valley Music and Arts Festival 2019: расписание фестиваля

Новости культуры: На своей страничке в Instagram организаторы поделились информацией о выступлениях на первые выходные фестиваля.

В штате Калифорния 12 апреля 2019 года стартовал первый этап музыкального фестиваля "Coachella 2019". В долине под открытым небом со всего мира собирается огромное количество любителей музыки разных направлений и ценителей легкой атмосферы.

В расписании на этот уикенд объявили, что хедлайнером на фестивале станет Childish Gumbino. Второй хедлайнер - Ариана Гранде будет выступать в воскресенье.

Переглянути цей допис в Instagram Plan accordingly Допис, поширений Coachella (@coachella) 10 Кві 2019 р. о 11:04 PDT

Также на музыкальном фестиваля выступят Janelle Monáe, the 1975, Solange, Kid Cudi, Rosalía, Pusha-T, Blood Orange, Diplo, Weezer, Kacey Musgraves, Rosalía, SOPHIE, Mac DeMarco, Idris Elba, Jon Hopkins, Kaytranada, Anderson .Paak, Juice WRLD, Playboi Carti, Let’s Eat Grandma, Bad Bunny, Sheck Wes, Gesaffelstein, J Balvin, 070 Shake и другие исполнители.

Организаторы также рассказали, что первый и второй тур фестиваля Coachella будут транслироваться в прямом эфире на YouTube.