В Сети появился андеграундный клип Alyona Alyona (Видео)

Новости культуры: "Она здесь! Она приближается!" - так актеры клипа встречают ту самую избранную, о коей рассказывала Нина Матвиенко и которая сделает мир лучшим.

Украинская репер-исполнительница Alyona Alyona умеет удивить публику каскадом рифмующихся между собой строчек и уникальной видео подачей своих композиций. На этот раз девушка привлекла коллегу по сцене Аlina Pash для съемок в новом клипе.

В Сети появилось свежее видео, в котором звучит очень странное послание из будущего. В странный и умирающий патриархальный мир придут девушки с новой миссией: отыскать ту единственную, избранную, в силах которой "изменить мир к лучшему". И эта девушка - она, Alyona Alyona. Клип под названием "Падло" выложили сегодня, 15 апреля, и полным ходом набирает количество просмотров. Со времени публикации цифра перевалила за 7 тысяч, а под роликом собираются восхищенные комментарии поклонников молодой певицы.

Кроме текста пользователи заметили руку мастера, создавшего видеоработу. И правда, создать необычный клип помог французский режиссер Натан Дэйзи, который успел поработать и с Аlina Pash. Стоит отметить, что в ролике использовано множество украинских национальных символов. Больше всего сконцентрировалось внимание на яйце, как начале всех начал. К истории народа отправляет нас и разные "мелочи": элементы одежды, украшения, цветочные покрывала.