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"Голос країни" 9 сезон, 13 выпуск: борьба за место в финале (Видео)

"Голос країни" 9 сезон, 13 выпуск: борьба за место в финале (Видео)
11:01 Сегодня Телеграф

Новости культуры: В этот раз участники вокального шоу выкладывались, как могли. По условиям конкурса, в финал выходит четыре подопечных тренеров, и борьба предстояла сильнейшая.

В воскресенье, 14 апреля, зрители смогли насладиться вокальной борьбой народных талантов в полуфинале "Голоса країни". Четыре тренера представили своих подопечных, оформив их номера собственными выступлениями и зашкаливающими эмоциями. И это стало прекрасным подарком для публики.

Честь открыть полуфинал досталась Оксане Мухе из команды Дана Балана. Вокалистка настолько вжилась в свой номер и так искренне передала эмоции, что ее интерпретация песни "Два кольори" растрогала Тину Кароль, да и всех, кто наблюдал за ее исполнением. Мурашки по коже - так можно описать то ощущение, которое подарила нам Оксана. Конечно же, девушка сорвала бурю аплодисментов и доказала, что народная песня будет жива всегда. Ее талантливый выход отметили и тренеры. Сам наставник не выдержал и забежал на сцену по окончанию исполнения, чтобы крепко обнять свою наставницу. Зрелище было неимоверно душевное.

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Следующему участнику пришлось не легко перебить те чувства, которые испытал зал после предыдущей конкурентки. И хоть это был ученик Балана, сам он признался, что вокал Оксаны Мухи заставляет каждого затаить дыхание. Как тут соревноваться? Но Рафи Хейт все-таки выделился своим восточным происхождением, исполнив "Seven nation army" в своеобразном стиле. И ему удалось заслужить симпатии присутствующих, а его тренер не мог сдержаться, с самого начала выступления немного подтанцовывал и всячески поддерживал парня. И как результат, зажигательный номер поднял на ноги других тренеров. Монатик признал, что Рафи смог зажечь зал своим необычным вокалом и "изюминкой" пения.

В результате, как бы ни было сложно Балану выбрать из двух уникальных представлений, в финал вышла Оксана Муха. Выбор звезды поддержали и зрители, отдав большинство голосов девушке с народным голосом.

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В команде Потапа выступать первой довелось Карине Арсентьевой. Девушка остановила свой выбор на одной из самых сильных песен всех времен - "I have nothing" Уитни Хьюстон. Конечно, Карина передала ее со своим, особенным стилем, а ее образ был настолько нежен, что не возможно было оторвать глаз. И в заключении, участница исполнила номер так гармонично, что зал аплодировал стоя. И этим показал свой выбор. И даже в жюри признались, что девушка этим номером смогла полностью себя открыть и обеспечить место в финале. Но впереди еще был выступ Виктории Ягич.

Зажигательная рок-мама отошла от обычного своего образа и взяла для полуфинального выступления композицию "Цвіте терен". Хотя исполняла она эту песню в своем классическом сильном амплуа, что зрители в зале не могли отвести взгляд от номера. За харизматичный стиль и свойственную силу воли Тина Кароль одарила талантливую певицу своими комплиментами и выразила благодарность за то, что и вне сцены Вика старается помочь своим конкурентам, поддержать всех и при этом оставаться такой особенной. Тем не менее, выбор был сделан в пользу Карины Арсентьевой.

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Представлять команду Монатика первой стала Виктория Олийнык с песней Вячеслава Хурсенка "Соколята". Девушка решила посвятить свой номер родителям. И действительно, настолько отдалась номеру, что практически все ее выступление в зале было тихо. Как потом, сказала Кароль о молодой певице, "прекрасно, когда голос способен открывать личности". А исполнение песни назвала изумительным.

В противовес девушке Андрей Карпов очень натурально и практически идентично исполнил "Still got the blues" Гери Мура. Песня прозвучала сильно, а участник при этом вел себя очень уверенно. Но победу у него вырвала Виктория Олийнык с перевесом голосов в полтора процента.

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Команда Тины Кароль оказалась замыкающей. Первым на сцену вышел Дэвид Аксельрод с песней "Минає день" Николая Мозгового. На фоне пустой оркестровой сцены номер выглядел драматично и очень душевно. А исполнение Дэвида зацепило за душу поклонников легендарного украинского артиста. Тина все выступление простояла, внимательно наблюдая за своим подопечным. Стоит отметить, что эта композиция действительно принадлежала конкурсанту. Он достаточно органично вписался в роль и прочувствовал песню.

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Заключительное выступление на шоу досталось Андрею Хайяту. Член команды Тины Кароль, он подошел к делу основательно, и подготовил номер, в котором перепел песню "Плакала" группы KAZKA. Но с самого начала номера можно было понять, что это абсолютно новое виденье композиции. Оригинальный выступ оценили зрители с самого начала, аплодируя во время неимоверной игры голоса. Андрей не пожалел своих сил и выложился максимально, чтобы заслужить место в финале. И таки заслужил его. Зрители предпочли авангардную интерпретацию нашумевшего хита и отдали Андрею 68% голосов. И поддержали выбор его тренера, Тины, которая также предпочла увидеть в финале Хайята.

В следующее воскресенье пройдут финальные выступления четырех участников, один из которых получит победу и станет главным голосом страны в девятом сезоне телешоу.

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