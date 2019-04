Make It Right: BTS представили совместную работу с Эдом Шираном (Видео)

Новости культуры: Сегодня корейская группа BTS представила новый альбом Map of the Soul: Persona, который с нетерпением ждали поклонники.

Музыканты уже успели порадовать фанатов совместным треком с Холзи под названием Boy With Luv, а они теперь сообщили еще более интересную новость: слушателям представили долгожданную коллаборацию с Эдом Шираном, и результатом звездного сотрудничества стала песня Make It Right.

Еще в ноябре прошлого года Эд Ширан намекнул на возможное сотрудничество со знаменитым бойз-бэндом на шоу UK Show Heatworld. Тогда, отвечая на вопрос фаната о желанной коллаборации, певец сказал: "Вообще-то я написал песню, с которой они могли бы поработать. Но не знаю, как там будет дальше". Очевидно, все сложилось как нельзя лучше, поскольку песня Make It Right стала одним из семи треков в новом альбоме исполнителей Map of the Soul: Persona.

Это далеко не первый раз, когда группа BTS объединяется с европейскими и американскими музыкантами. Помимо совместного творчества с диджеем Стивом Аоки и певицей Никки Минаж, они записали с Холзи песню Boy With Luv и всего несколько часов назад опубликовали музыкальный клип, который уже грозит побить все рекорды, как то было с предыдущими видео бойз-бэнда. Однако, к сожалению, услышать голос Эда Ширана поклонникам не удастся, поскольку он ограничился лишь своим авторством.