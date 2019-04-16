Представит Украину: Верка Сердючка едет на Евровидение-2019

Украинский артист Андрей Данилко выступит на конкурсе "Евровидение" в Израиле в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщается на сайте Евровидения.
"Верка Сердючка таки поедет и выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Но не как конкурсантка, а в качестве приглашенной звезды", - говорится в сообщении.
Иcполнять Сердючка будет песню "Тоу", с которой в прошлом году победила на этом музыкальном конкурсе израильтянка Нетта Барзилай.
Кроме Сердючки, также будут выступать и конкурсанты с прошлых лет: Dana International, Кончита Вурст, Монс Зелмерлева и Элени Фурейра, которая, между прочим, исполнит песню Сердючки "Lasha Tumbai".