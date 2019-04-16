Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля

Новости культуры: Американская певица и актриса Селена Гомес впервые после возвращения к нормальной жизни решилась выйти на большую сцену.

26-летняя звезда неожиданно для посетителей выступила на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella.

Музыкальный фестиваль Coachella, который еще называют модным музыкальным событием, начался в пятницу, 12 апреля. За несколько дней мероприятия на одной из самых масштабных сцен мира выступили немало популярных исполнителей, среди которых Ариана Гранде, Сабрина Клаудио, Джанелл Моне и другие. Однако самой большой неожиданностью для гостей фестиваля стало выступление Селены Гомес.

Недавно знаменитость вылечила затяжную депрессию, после которой понемногу возвращается к привычному темпу. Через несколько месяцев после восстановления она снялась в кампании для бренда сумок, выпустила первую песню и снялась в фильме.

Теперь пришла очередь возвращаться на большую сцену. И лучшим вариантом, по мнению Селены Гомес, стал фестиваль Coachella. На музыкальном мероприятии звезда исполнила свой легендарный хит Taki Taki вместе с певицей Cardi B и ди-джеем Snake и Ozuna.