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Вторник, 16.04.2019
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Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля
Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля

Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля

Coachella 2019: Селена Гомес выступила в рамках фестиваля
20:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Американская певица и актриса Селена Гомес впервые после возвращения к нормальной жизни решилась выйти на большую сцену.

Coachella Valley Music and Arts Festival 2019: расписание фестиваля
Coachella Valley Music and Arts Festival 2019: расписание фестиваляЧитать полностью

26-летняя звезда неожиданно для посетителей выступила на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella.

Музыкальный фестиваль Coachella, который еще называют модным музыкальным событием, начался в пятницу, 12 апреля. За несколько дней мероприятия на одной из самых масштабных сцен мира выступили немало популярных исполнителей, среди которых Ариана Гранде, Сабрина Клаудио, Джанелл Моне и другие. Однако самой большой неожиданностью для гостей фестиваля стало выступление Селены Гомес.

Недавно знаменитость вылечила затяжную депрессию, после которой понемногу возвращается к привычному темпу. Через несколько месяцев после восстановления она снялась в кампании для бренда сумок, выпустила первую песню и снялась в фильме.

 
 
 
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Taki Taki (Live at Coachella) @iamcardib @ozuna @selenagomez

Допис, поширений djsnake (@djsnake)

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Теперь пришла очередь возвращаться на большую сцену. И лучшим вариантом, по мнению Селены Гомес, стал фестиваль Coachella. На музыкальном мероприятии звезда исполнила свой легендарный хит Taki Taki вместе с певицей Cardi B и ди-джеем Snake и Ozuna.

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Селена Гомес, Знаменитости, Певица, Американская певица, Coachella 2019.
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