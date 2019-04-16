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Возвращение легенд: Rammstein анонсировали две песни с нового альбома (Видео)

Возвращение легенд: Rammstein анонсировали две песни с нового альбома (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Немецкая группа Rammstein анонсировала две новые песни с нового студийного альбома.

После 10-летней паузы немцы представят новую пластинку уже 17 мая 2019 года.

Напомним, 28 марта Rammstein представил свой клип Deutschland, который вызвал неоднозначную реакцию. Хотя существует мнение, что в клипе показана многовековая история Германии, многие критики осудили клип за использование сцен Холокоста.

"Музыканты перешли красную черту. Инструментализация и тривиализация темы Холокоста недопустимы", – прокомментировала клип экс-глава Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох.

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Однако, как бы там ни было, Rammstein активно готовится к релизу нового студийного альбома и заинтриговал фанатов демо-версиями еще двух песен с альбома. Видеоролики опубликовали на официальном YouTube-канале группы. Как известно, первая композиция получит название Zeig Dich (в переводе с немецкого "Покажите себя"), вторая же называется Radio.

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Rammstein, Альбом, Анонс, Группа, Демо-версия.
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