Скачать
Среда, 10.04.2019
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году
Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Фронтмен группы Rammstein прокомментировал слухи о романе с Лободой

Фронтмен группы Rammstein прокомментировал слухи о романе с Лободой
17:26 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Пользователи cети уверены, что отцом младшей дочери Светланы Лободы является Тилль Линдеманн, с которым их, по слухам, связывают романтические отношения.

Недавно журналисты спросили об этих догадках у Тилля напрямую.

Прошлой весной 35-летняя Светлана Лобода родила вторую дочь, но имя ее отца до сих пор держит в секрете. Предположительно, отцом ребенка может являться солист немецкой группы Rammstein, 56-летний Тилль Линдеман. Звезды познакомились в 2017-м, и с тех пор слухи об их связи лишь находят свое подтверждение.

На днях журналисты взяли у Тилля интервью, питая надежды заставить рокера проговориться о своих отношениях со Светланой.

Стоит заметить, что у интервьюера это почти получилось! После вопроса о том, действительно ли он является отцом ребенка, Линдеманн заметно занервничал и поспешил сформулировать уклончивый ответ.

СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - сказал Линдеманн.

Впрочем, музыкант отметил, что довольно близок со Светланой, и лишь благодаря ей с нетерпением ждет своих поездок в Украину - в последнее время Rammstein стали все чаще приезжать к нам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман, Отношения, Rammstein, Слухи, Знаменитости, Светлана Лобода, Тилль Линдеманн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
05 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь