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"Не зупиняйся": новая песня экс-участника DZIDZIO набирает популярность (Видео)

"Не зупиняйся": новая песня экс-участника DZIDZIO набирает популярность (Видео)
23:15 Вт, 16 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Новый хит бывшего участника команды DZIDZIO лишь за несколько дней получил немалую популярность на YouTube.

Сингл под названием "Не зупиняйся" стал третьим в творчестве сольной карьеры Julika (настоящее имя Назар Гук).

По словам самого артиста, новая песня "Не зупиняйся" имеет целью призвать людей верить в себя и свои возможности. Лично для Julika этот трек прекрасно показывает любовь артиста к музыке, ведь она является той движущей силой, которая вдохновляет и стимулирует певца двигаться вперед.

"Когда ты делаешь какое-то дело, а она не удается – это не повод остановиться, жаловаться или просто отложить его на завтра. Благодаря своей вере и маленькой настойчивости можно свернуть горы и достичь желаемого", – объяснил исполнитель.

Julik также поделился, что первые две песни лирико-романтического толка, однако третья – "Не зупиняйся" – это та песня, "которая с ним каждый день".

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"Время от времени ко мне обращаются поклонники с вопросом : "Как ты все успеваешь? Где научился так классно играть?". На что у меня всегда ответ простой: нужно ставить цели и при любых обстоятельствах идти к своей цели!" – подытожил Julik.

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YouTube, Песня, DZIDZIO, Julik, Не зупиняйся.
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