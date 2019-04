Atlas Weekend 2019: обновленный список артистов

Новости культуры: Организаторы уже успели объявить имена 39 артистов.

В своем Instagram-аккаунте организаторы ежегодного фестиваля Atlas Weekend регулярно публикуют информацию о том, как пройдет фестиваль в 2019. Ранее мы сообщали имена 26 артистов, которые выступят на фестивале в этом году.

Теперь уже известно имена 39 групп и певцов.

Уже анонсированные хедлайнеры:

Дует их Америки The Chainsmokers - обладатели "Гремми" за наилучший танцевальный трек, авторы суперхитов "Closer", "Don't Let Me Down", "Something Just Like This". Они известны своими совместными работами с Coldplay, Tiёsto, 5 Seconds of Summer та Halsey.

Black Eyed Peas – 16-кратные номинанты "Гремми" и рекордсмены чарта Billboard. После объединения у 2016-м группа вернулась к своим корням и записала альбом в жанре альтернативного хип-хопа.

Артист из Британии Лиам Галлахер - легендарный голос Oasis. После длительного перерыва он ворвался в британские чарты с синглом "Wall of Glass" и дебютным сольным альбомом "As You Were".

Среди других зарубежных участников - победитель Brit Awards 2019 Том Уокер, Майкл Киванука, американцы Our Last Night, Tom Odell, Adept, Аигел, Noisia, Brazzaville, Shahmenx, Mike Cervello, Blawan, Unkle, Signal, ЛЯПИС 98, WIWEK, SLANDER, Нейромонах Феофан, Тараканы!, Порнофильмы, LITTLE BIG, REGAL, Such Gold, The Subways, Telepopmusik, ПОШЛАЯ МОЛЛИ, Лера Яскевич, Scream Inc и Фрэнк Аиро.

Украинская музыка будет представлена группами The Hardkiss, Karna, Space Of Variations, JINJER, Вагоновожатые, Latexfauna, Tvorchi.