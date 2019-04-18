O.Torvald возвращается на большую сцену после творческой паузы (Видео)

Новости культуры: Группа O.Torvald сумел удивить своих поклонников сразу несколькими сюрпризами.

Популярная украинская группа O.Torvald возвращается на большую сцену после почти годичной творческой паузы. Коллектив подготовил для поклонников эффектные ролики и изменения в команде.

Музыканты презентовали эффектный клип на песню "Два Нуль Один Вісім" и готовят премьеру песни "Назовні". Кроме этого, в рок-коллективе появилась первая девушка, которая отныне будет играть в O.Torvald на барабане.

"Наша история далека от глянца, стабильности и дешевого хайп. Она резкая, нервная, с безудержным характером, срывами, криком. Это первые релизы после летнего перерыва. Важные для нас релизы. За этот год много чего произошло, я почти умер, повзрослел на жизнь ... У нас сменилась команда, было сделано много важных выводов и все это повлияло на новый вектор O.Torvald", – поделился фронтмен группы Женя Галич.

"Два Нуль Один Вісім" стал первым синглом, который музыканты выпустили после летней паузы. Трек очень особенный для Жени Галича, ведь его артист посвятил покойному отцу. По словам певца, "Два Нуль Один Вісім" – это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам.

А вот песня "Назовні" будет кардинально отличаться от "Два Нуль Один Вісім". Трек более ритмичный и поход на дебютные композиций O.Torvald. В песне Женя Галич не только громко заявит о возвращении на сцену, но и познакомит поклонников с новой участницей группы – барабанщицей Hebi.

"Никогда не думал, что буду работать с девушкой в рок-группе, но она стала символом начала новой светлой полосы для O.Torvald. Мы случайно увидели ее видео в Интернете и следующий час своей жизни я вообще не помню, ведь все, что мы делали, это пересматривали, как она виртуозно уничтожает барабаны. Она талантливая, энергичная, зажигательная и не боится выходить за рамки. Поэтому добро пожаловать в семью и надеемся, что вам понравится!" – рассказал Женя Галич.

Съемки новых клипов проходили на 10 различных локациях. В частности, режиссер Артем Титеев создал эффектные кадры группы O.Torvald на автомобиле и свалке, в похоронном бюро и даже в тюрьме. А уже 19 октября коллектив запланировал презентацию нового студийного альбома.