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"Песня - бомба": экс-солистка "ВИА Гры" выпустила сольный клип (Видео)

"Песня - бомба": экс-солистка "ВИА Гры" выпустила сольный клип (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Миша Романова выпустила клип на свою сольную песню "Makeup".

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова после ухода из коллектива начала сольную карьеру и презентовала свой первый клип.

О выходе видео певица сообщила на своей странице в Instagram.

Режиссером и продюсером клипа на песню "Makeup" стал известный певец и давний друг Романовой Макс Барских. Миша Романова стала первой артисткой его лейбла Berega music.

В клипе Романова показывает соблазнительные танцы в откровенных нарядах, демонстрирующих формы певицы. Видео собрало множество позитивных отзывов.

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"Обалденное начало сольной карьеры после "ВИА Гры"! Миша - огонь. Песня - бомба", "Были моим фаворитом с "ВИА Гры", а теперь эта крутая работа! Вы необыкновенная артистка!", "Совершенно для меня новая Миша, такой ее не видела, энергетика бешеная", - пишут в комментариях.

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Все по теме:

Премьера, Клип, Виа Гра, Релиз, Певица, Трек, Украинская певица, Миша Романова.
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