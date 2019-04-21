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Воскресенье, 21.04.2019

Новый сингл канадского певца The Weeknd, которая посвящена сериалу "Игра престолов" (Видео)

Финальный сезон "Игры престолов" вскоре закончится и у фанов сериала начнется настоящая ностальгия.  Для того, чтобы мы все так резко на прощались с проектом, выйдет музыкальный альбом For the Throne, в котором будут собраны треки других исполнителей, связанные с сериалом. Первый из них представили рэпер Трэвис Скотт, певица SZA и музыкант The Weeknd. Новинка называется Power Is Power и вдохновлена сериалом "Игра престолов", который уже успел стать культовым. Альбом представлят 26 апреля и известно, что там будут композиции группы The National, рэперов A$AP Rocky и Lil Peep, певицы Элли Голдинг и других.
lux.fm
Фото: lux.fm
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Видео, Новая песня, Игра престолов, The Weeknd, Музыкальный альбом For the Throne, Рэпер Трэвис Скотт, Певица SZA.
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