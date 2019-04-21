Выборы Президента 2019: второй тур
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"Earth": шедевральный клип о Земле от мировых звезд (Видео)

"Earth": шедевральный клип о Земле от мировых звезд (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: pixabay.com

Новости культуры: Когда перед человечеством остро стал вопрос о сохранении планеты Земля - всемирно известные певцы решили объединиться.

Они выпустили роскошный анимационный клип на сингл "Earth", в котором в комической форме показали - за что мы так любим нашу планету.

7-минутный видеоролик появился на YouTube-канале американского рэпера и комика Lil Dicky (Лил Дики).

Проект 33-летнего мужчины собрал в себе почти всех мировых звезд. Среди них: Кэти Перри, Ариана Гранде, Джастин Бибер, Шон Мендес, Майли Сайрус, Рита Ора, Леонардо Ди Каприо, Канье Уэст и многие другие.

Известно, что проект был создан ко "Дню Земли", который отмечают 22 апреля. В клипе можно увидеть забавных животных и растения, которые рассказывают о своих отличительных чертах и особенностях.

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Главный герой видео - мужчина, который путешествует по миру и смотрит на природные чудеса нашей планеты. За несколько часов видео собрало более 2 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков.

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Все по теме:

Музыка, Майли Сайрус, Сингл, Кэти Перри, Клип, Канье Уэст, Рита Ора, Джастин Бибер, Песня, Earth, Леонардо ди Каприо, Ариана Гранде, Шон Мендес, YouTube-канале, Lil Dicky, Лил Дики.
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