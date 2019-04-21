"Taylor": новый клип и микстейп от Wiz Khalifa (Видео)

Репер Wiz Khalifa презентовал клип на песню "Taylor". Композиция вошла в его новый микстейп "Fly Times, Vol. 1: The Good Fly Young", который был презентован накануне. Rolling Stone отмечает, что выпуск клипа и альбома приурочен ко дню марихуаны, который отмечают 20 апреля. "Fly Times Vol. 1 вдохновит целое новое поколение боссов", - написал Халифа в Твиттере 19 апреля.